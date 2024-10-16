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الرياضة

غويري ضمن قائمة أحسن 10 هدافين في تصفيات “الكان”

بقلم عزيز طالبي
غويري ضمن قائمة أحسن 10 هدافين في تصفيات “الكان”
غويري
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تواجد الدولي الجزائري أمين غويري في المركز الثاني برصيد ثلاثة أهداف ضمن ترتيب الهدافين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن قائمة الهدافين التي ضمت الدولي الجزائري أمين غويري غويري. وهو الذي تألق بشكل لافت خلال اللقاءات الأربعة للخضر حتى الآن في التصفيات الإفريقية، ما يبشر بمستقبل دولي كبير له.

وجاء الترتيب من طرف “الكاف” بعد إجراء الجولة الرابعة التي لعبها المنتخب الوطني أمام منتخب الطوغو ذهابا وإيابا.

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