غويري على رأس التشكيلة المثالية لليغ1 الفرنسية

تواجد الدولي الجزائري أمين غويري، لاعب نادي أولمبيك مارسيليا، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ22 من الليغ1 الفرنسية.

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي، اليوم الإثنين، تشكيلته المثالية للجولة الـ22 من الليغ1، واليت ضمت اسم غويري.

كما منح ذات الموقعـ أفضل تنقيط للدولي الجزائري، في هذه التشكيلة المثالية، بعلامة (9.96)، نظير آدائه في مواجهة سان تيتيان.

يذكر أن أمين غويري، سجل ثنائية كاملة في المباراة التي فاز بها فريقه أولمبيك مارسيليا، على حساب نادي سان تيتيان.