غويري :”عمل بيتكوفيتش أتى بثماره وأطلب من الجمهور مساندتنا”

طلب مهاجم الخضر أمين غويري مواصلة مساندتهم في التحديات القادمة سواء في الدورة الودية والتحديات الإفريقية والدولية.

وقال أمين غويري في تصريح له لقناة “الفيفا”، اليوم الأحد “هذا يعكس شخصية المنتخب والدور الكبير للبدلاء، هذه قوة المجموعة التي مكنتنا من تحقيق الانتصار ونحن سعداء”.

كما أضاف “الجمهور كان رائعا ودعمهم المتواصل كان له دور كبير في تحفيزنا و دفعنا نحن الفوز، نحن ممتنون لهم”.

وأردف مهاجم رين الفرنسي “أطلب من الجمهور الاستمرار في مساندتنا وأن يثقوا بالوجوه الجديدة والمدرب الجديد و سنسير في الطريق الصحيح إن شاء الله “.

كما ختم مهاجم الخضر رايه عن إمكانيات بيتكوفيتش التدريبية “رغم قصر المدة إلا آن العمل معه أتى بثمارها، لا يزال الوقت الكاف في المستقبل للقيام بالتحضير الجيد”.