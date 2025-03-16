غويري: “فخور بتتويجي لأول مرة بجائزة لاعب الشهر في الليغ1”

أبدى المهاجم الجزائري أمين غويري، لاعب أولنبيك مارسيليا الفرنسي، سعادته وفخره الكبيرين، لنيله جائزة لاعب الشهر.

وفي هذا الخصوص، وخلال حوار لموقع “téléfoot” الفرنسي، علق غويري: “تم ترشيحي سابقا، في عدة مرات لجائزة لاعب الشهر”.

كما أضاف: “لم يسبق لي التتويج بها من قبل، ونيلها هذه المرة، وبألوان فريق اولمبيك مارسيليا، يعتبر فخر كبير لي”.

يذكر أن أمين غويري، أخيتر مؤخرا، كأفضل لاعب في الليغ1 الفرنسية، عن شهر فيفري الماضي، لتألقع الكبير مع ناديه أولمبيك مارسيليا.