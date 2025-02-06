غويري: “فخور وسعيد بالانضمام لأولمبيك مارسيليا”

عبّر المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري، عن سعادته بالانضمام لصفوف نادي أولمبيك مرسيليا، خلال الميركاتو الشتوي المنقضي.

وصرّح أمين غويري، للموقع الرسمي لفريقه، اليوم الخيمس: “أنا فخور وسعيد جدا بالانضمام لنادي أولمبيك مارسيليا الذي يمتلك جمهورا عاشقا لفريقه. ويصنع أجواء خيالية في الملعب”.

وأضاف غويري: “أولمبيك مارسيليا نادٍ أسطوري، إنه الوحيد المتوج برابطة أبطال أوروبا في فرنسا. وكثير من اللاعبين يحلمون باللعب لهذا النادي”.

وتابع اللاعب السابق لميلان: “أعلم أنه في مارسيليا توجد جالية جزائرية كثيرة هنا تعشق هذا النادي. أعرف أن الروابط بين مدينة مارسيليا والجزائر قوية. وهذا أمر جميل بالنسبة لي، والدليل أنه تم اسقبالي من طرف كثير من الجزائريين”.

وأكد أمين غويري عزمه على تقديم الإضافة للفريق: “أعرف تعداد الفريق، يضم لاعبين ذوي خبرة. وسأضع خبرتي تحت تصرف زملائي والفريق ككل”.

كما أشاد غويري بأنصار أولمبيك مارسيليا: “الأجواء بملعب فيلودروم خيالية، ويكون دائماً مليئا بالمشجعين. أنا فخور بحمل قميص لوام”.

و في الختام، تحدّث غويري عن هدفه مع فريقه الجديد: “سأحاول تسجيل أهداف كثيرة ومساعدة فريقي”.