غويري في قلب الانتقادات ومدربه يدافع عنه !

تعرض الدولي الجزائري ونادي رين الفرنسي، أمين غويري، لانتقادات لاذعة من قبل جماهير ناديه، بسبب مباراة أمس الأحد، ضد كليرمون فوت.

برسم الجولة 22 من الدوري الفرنسي “الليغ1″، والتي انتهت بفوز رين بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وشهدت الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، تحصل لاعب الخضر غويري على ضربة جزاء، بعد عرقلته من قبل مدافع المنافس داخل منطقة العمليات.

أراد غويري تنفيذها، لكن رفض زميله في الفريق مارتن تيرير، تسديده الكرة، ليدخل زميلهم الآخر لودوفيك بلاس، الخط وأراد تسديد ركلة الجزاء، وقام بانتزاع الكرة من غويري من أجل تنفيذها.

وحصل نزاع بين الثلاثي، حول من سيسدد ركلة الجزاء، وليتقدم بلاس لتنفيذها ويضيع ركلة الجزاء.

وليقوم بعدها الجمهور الحاضر في ملعب روزان بارك، بإطلاق صافرات الإستهجان على الثلاثي بسبب هذه الحادثة.

كما إنتقد جمهور رين لاعب الفريق غويري وزميليه تيرير وبلاس، وأكدوا لهم أن هذه المشاجرات تضر بصورة النادي.

وبعد نهاية المواجهة صرح مدرب رين عن الحادثة وقال:”حادثة مثل هذه يتم حلها داخليا في الفريق، لن نضخم الأمر، لقد سجلنا أهداف وفزنا في اللقاء”.

وختم مدرب رين :”هذه الحادثة جزء من اللعبة وسنحل المشكلة بيننا”.