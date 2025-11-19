غويري: “كان قرار العملية الجراحية هو الأفضل.. وسأعود أقوى”

خرج الدولي الجزائري، أمين غويري، عن صمته متحدثًا حول تفاصيل إصابته التي أبعدته لأسابيع عن الملاعب. مؤكّدًا أن قرار الخضوع لعملية جراحية كان الخيار الأنسب بعد الفحوص الطبية الدقيقة.

وقال غويري، في تصريحات لـ beIN Sports: “كانت فترة صعبة. أجرينا اختبارات طبية لمعرفة مدى خطورة الإصابة، واتضح أن الحل الأفضل هو العملية الجراحية”.

وأضاف مهاجم أولمبيك مارسيليا: “هذا جزء من حياة لاعب كرة القدم. يجب التحلي بالصبر، ومع العلاج المناسب آمل أن أعود أقوى”.

كما عبّر غويري، عن ارتياحه للأجواء المهنية التي وجدها خلال فترة العلاج: “حظيت باستقبال جيد هنا، وتمكنت من العمل بشكل ممتاز مع خبراء في المجال”.