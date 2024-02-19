غويري: “كرة القدم مختلفة وصعبة في إفريقيا”

اعترف الدولي الجزائري، ونجم رين الفرنسي، أمين غويري، بصعوبة اللعب في أدغال إفريقيا، مقارنة بما هو عليه الحال في أوروبا.

وقال غويري، الذي غاب عن الخضر في “كان” كوت ديفوار. بداعي الإصابة: “مواجهة موزمبيق كانت تجربتي الأولى مع المنتخب الجزائري في أدغال القارة، وهناك اكتشفت الأجواء الحقيقية للمباريات الإفريقية”.

كما أضاف لاعب الخضر، في تصريحات حصرية لشبكة “بي إن سبورت” القطرية: “الكرة في إفريقيا مختلفة وصعبة.. هناك ظروف صعبة والإمكانيات قليلة، والطقس حار جدا”.

ليختم حديثه حول الأجواء في القارة السمراء: “سنلعب العديد من اللقاءات في القارة الإفريقية، ولهذا علينا التأقلم مع الوضع، من أجل تحقيق نتائج جيدة مستقبلا”.