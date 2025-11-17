غويري: “كل شيء يسير على ما يرام ويجب التحلي بالصبر”

تحدث الدولي الجزائري، أمين غويري، لاعب نادي مارسيليا الفرنسي، عن وضعه الصحي، وسير العلاج الذي يتلقاه حاليا، بمركز “اسبيتار”.

وقال غويري، في تصريح خصّ به قناة “بين سبورتس”: “أجريت الفحوصات الطبية اللازمة، لمعرفة نوعية الإصابة بالضبط، وكان أفضل خيار، هو اجراء عملية جراحية”.

كما أضاف مهاجم نادي مارسيليا: “هذا جزء من حياة لاعب كرة القدم، ويجب التحلي بالصبر، والقوة”.

وأردف: “كل شيء يسير على ما يرام هنا بمركز “اسبيتار”، وأقوم بعمل جيد مع أخصائي العلاج الطبيعي، والمحضّر البدني، والأمور في تحسن مستمر”.

وتابع أمين غويري: “مركز “اسبيتار” يتمتع بسمعة جيدة، كل شيء متوفر للعلاج والتعافي بسرعة، وأنا سعيد هنا”.