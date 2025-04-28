غويري لاعب الأسبوع في “الليغ1”

اختير الدولي الجزائري، ونجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أمين غويري، الأفضل في “الليغ1” خلال الأسبوع الجاري.

وكان غويري، قد خطف الأنظار أمس الأحد، في ختام الجولة الـ 31 من الدوري الفرنسي. بعدما قاد ناديه لانتصار كبير بنتيجة 4-1 أمام ملعب بريست. سجل منها 3 أهداف، أحدها بمقصية عالمية. واختير رجلا للمباراة.

ونشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، تشكيلة الأسبوع. والتي عرفت تواجدا متوقعا لنجم “الخضر” الذي تحصل على علامة 9/10. وهي الأفضل في التشكيلة رفقة ثنائي نادي نيس، الحارس بولكا. وزميله سانسون.

للإشارة فإن غويري، تحوّل إلى النجم رقم واحد في مارسيليا. رغم التحاقه جانفي الماضي فقط بالفريق، قادما من رين. ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 3 أخرى. في 11 مباراة مع نادي الجنوب الفرنسي.