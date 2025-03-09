غويري لاعب الشهر في “الليغ1”

توّج الدولي الجزائري ونجم نادي مارسيليا الفرنسي، أمين غويري، بجائزة لاعب الشهر، في “الليغ1”.

وتنافس لاعب “الخضر” على جائزة الأفضل في شهر فيفري المنقضي، مع ثنائي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، والفرنسي عثمان ديمبيلي.

وبالرغم من انضمامه إلى “لوام” في الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من رين. إلا أن صاحب الـ 25 عاما، بصم على أرقام استثنائية، في فيفري الماضي.

وخلال الشهر المنصرم ساهم غويري بـ 5 أهداف مع مارسيليا. بواقع هدفين و3 تمريرات حاسمة، الأمر الذي جعله يتوج الأفضل في الشهر على حساب نجمي “البياسجي”.