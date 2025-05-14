غويري: “لبّيت دعوة “الخضر” سريعا ولم يكن منطقيا رفض فرنسا”

أكد مهاجم “الخضر” المتألق بألوان أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أمين غويري، أنه لم يتردد للحظة، في تلبية دعوة المنتخب الجزائري، بعدما كان يمثل فرنسا لأقل من 23 سنة.

وتحدث غويري، في حوار خص به صحيفة “أونز مونديال” عن التحاقه بـ”الخضر” شهر نوفمبر من سنة 2023، قائلا: “فيما يتعلق باختياري اللعب للمنتخب الجزائري. هناك تفاصيل يجب توضيحها”.

وواصل لاعب “لوام”: “الكثيرون تحدثوا في الموضوع وأثيرت الكثير من الأقاويل. لكن الحقيقة أن أول تواصل رسمي مع المدرب السابق جمال بلماضي. حدث في سبتمبر أو أكتوبر من عام 2023. وانضممت بعدها مباشرة في نوفمبر”.

كما أوضح غويري، أن قبل ذلك، لم يكن هناك أي تواصل مباشر من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” أو الطاقم الفني.

مضيفا: “الناس كانوا يظنون أني أرفض الدعوة. لكن في الواقع لم أتلقَّ أي دعوة أصلاً.. كنت ألعب لمنتخب فرنسا لأقل من 23 سنة. ولم يكن من المنطقي أن أرفض تمثيل فرنسا دون أن أكون ضمن مخططات الجزائر.”.

وختم غويري، بخصوص اختياره الجزائر: “عندما وصلني الاتصال من بلماضي، لم أتردد لحظة، كنت أنتظر تلك الفرصة منذ زمن”.