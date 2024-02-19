غويري: “ليس من السهل حجز مكانة أساسية في الخضر”

كشف لاعب الخضر، أمين غويري، بأنه ليس من السهل حجز مكانة أساسية في تشكيلة المنتخب الجزائري، التي تضم أسماء كبيرة.

وأوضح لاعب رين الفرنسي، في حوار خص به شبكة “بي إن سبورت” القطرية، بأن المنافسة في الخضر كبيرة للغاية، وأن المنتخب هو المستفيد الأكبر.

وأضاف غويري: “في المنتخب الأماكن غالية للغاية. وهناك منافسة قوية لاسيما على مستوى الخط الهجومي، وليس سهلا أن تحجز مكانة أساسية”.

مبرزا في المقابل، بأن كل اللاعبين يملكون إمكانيات كبيرة، ويبذلون مجهودات مضاعفة، وعلى كل من يبحث عن التواجد أساسيا أن يقدم ما أفضل ما لديه.

كما أوضح غويري، بأن المنافسة أمر رائع باعتبار أنها مفيدة وترفع المستوى، لاسيما وأنها عامل إيجابي في كل الفرق والمنتخبات.