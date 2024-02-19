غويري: “ما عشته مع الجزائر استثنائي”

عاد الدولي الجزائري، أمين غويري، للحديث عن أولى خطواته مع الخضر، والتي انطلقت شهر أكتوبر الفارط، من تربص قسنطينة.

وفي حواره الذي خص به شبكة “بي إن سبور” القطرية، وصف غويري، ما عاشه يومها بـ”الاستثنائي، لاسيما بعد الدعم الكبير الذي وجده من طرف الجمهور.

وقال: “ما عشته في قسنطينة وبراقي في أول مشاركتين كان فريدا من نوعه واستثنائيا للغاية”.

مضيفا: “الجمهور الجزائري يتميز بحرارة كبيرة في التشجيع ويعشق منتخبه كثيرا”.