غويري محل ثناء المسؤولين عن البطولة الفرنسية

نال الدولي الجزائري أمين غويري ثناء وإشادة المسؤولين عن الكرة الفرنسية بعد تألقه الملفت للانتباه في البطولة الفرنسية.

وقال الموقع الرسمي لـ “الليغ 1 “، اليوم الأربعاء، “مكاش لي يوقفوا”.

كما أضاف “في شباك لوريان، أمين وصل إلى هدفه الخامس في الدوري الفرنسي هذا الموسم”.

للإشارة، مهاجم الخضر أصبح الرقم واحد في البطولة الفرنسية بعد التألق الملفت للإنتباه له، خلال الجولالت القليلة الماضية خاصة في لقاء البياسجي.