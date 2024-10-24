غويري مرشح لجائزة أفضل لاعب إفريقي

رشح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مهاجم المنتخب الوطني، أمين غويري، لجائزة أفضل لاعب إفريقي لهذه السنة.

وأعلنت “الكاف” عن قائمة المرشحين، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”. وسينافس لاعب الخضر، غويري، 9 لاعبين أفارقة، للفوز بهذه الجائزة.

وهم ثنائي المنتخب المغربي، أشرف حكيمي وسفيان رحيمي، وثنائي المنتخب النيجيري ويليام تروست إيكونغ و أديمولا لوكمان. وحارس منتخب جنوب إفريقيا رونوين ويليامز، ومهاجم غينيا الاستوائية غيرساي سيريهو. ومتوسط ميدان الكونغو الديمقراطية شانل ميمبا، وجناح المنتخب الإيفواري سيمون أدينغرا، والمدافع البوركينابي تابوسبا إدموند.

وتألق المهاجم، أمين غويري، مع المنتخب الوطني، منذ أول مباراة ودية بتاريخ 12 أكتوبر من السنة الماضية، أمام الرأس الأخضر.

كما شارك مع الخضر في 10 مباريات لحد الآن في كل المنافسات الرسمية والودية، وتمكن من تسجيل أربعة أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

للإشارة، سيتم الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لهذه السنة، خلال حفل جوائز “الكاف” الذي ستحتضنه مدينة مراكش المغربية، بتاريخ 16 ديسمبر المقبل.