غويري مرشح لجائزة لاعب الشهر في الليغ1 الفرنسية

رُشح الدولي الجزائري، أمين غويري، نجم نادي أولمبيك مارسيليا، لجائزة أفضل لاعب لشهر فيفري، في الليغ1 الفرنسية.

وتم ترشيح اسم غويري، لنيل هذه الجائزة، نظير تألقه خلال شهر فيفري المنقضي، مع “لوام”، بتسجيله ثلاثة أهداف، بال”إضافة لعدة مستهمات تهديفية.

وينافس الدولي الجزائري، هذه الجائزة، نجمين من فريق باريس سان جيرمان، على غرار كل من أشرف حكيمي، وأوسمان دمبلي.

يذمر أن أمين غويري، انتقل في الميركاتو الشتوي الماضي لنادي أولمبيك مارسليت، وتمكن في وقت قصيرة، من خطف الأنصار، والتألق في الليغ1، بألوان “لوام”.