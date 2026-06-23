غويري: “مصيرنا أصبح بأيدينا ونريد التأهل في الوصافة”

ثمّن أمين غويري، الفوز الذي حققه المنتخب الوطني، فجر اليوم الثلاثاء، بثنائية لهدف، أمام نظيره الأردني، ضمن فعاليات الجولة الـ 2 من المجموعة الـ 10 من كأس العالم 2026.

وعن الفوز الذي أعاد “الخضر” إلى سباق التأهل إلى الدور الـ 32، بعد الهزيمة في جولة الافتتاح أمام الأرجنتين، قال غويري: “إنه انتصار تحقق بشخصية قوية.. كنا يجب الفوز من أجل الحفاظ على حظوظنا في التأهل”

وواصل صاحب هدف الفوز، في تصريحات خص بها شبكة “بي إن سبورت” القطرية: “اليوم مصيرنا أصبح بأيدينا. والفوز سيفيدنا كثيرًا من الناحية المعنوية وسيمنحنا الثقة فيما هو قادم.”

مضيفا: “مثلما تعلمون سيتأهل أفضل “ثوالث”، كنا متأخرين في النتيجة وكان يجب أن نظهر شخصيتنا، وهذا ما فعلناه ونحن سعداء كثيرا”.

وعرج غويري، في تصريحاته للحديث عن لقاء الجولة الـ 3 والأخيرة من دور المجموعات. المرتقب أمام النمسا، يوم الأحد القادم، قائلا: “الآن علينا أن نسترجع قبل اللقاء القادم.. نملك 3 نقاط مثلنا مثل النمسا، يجب أن نفوز ونتأهل ونريد العبور في الوصافة”.

أما بخصوص فرحته الهستيرية بهدف الفوز في مرمى “النشامى” علق نجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي: “سعدت كثيرا بهدفي.. ركضت في كل الاتجاهات، ولكن في الأخير الفضل يعود إلى المجموعة التي ساهمت في هذا الفوز”.

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