غويري: “منتخبنا يملك كل عوامل النجاح وأتمنى بلوغ نهائي الكان”

تحدث الدولي الجزائري، أمين غويري، عن المردود الذي قدمه المنتخب الوطني لحد الآن في “كان 2025، مبديا أمله في بلوغ الخضر نهائي كأس أمم إفريقيا.

وصرح غويري، لقناة “بين سبورتس” عقب نهائي السوبر الفرنسي: “أنا أتابع كل مباريات المنتخب، سيلعبون اللقاء المقبل يوم السبت”.

كما أضاف: “أتمنى أن نواصل المشوار حتى المباراة النهائية، وإذا ما كان لي متسع من الوقت سأحاول أن أكون هناك في مباراة السبت”.

وتابع أمين غويري: “نملك جيلا رائعا من الشباب، إلى جانب لاعبين قدماء محيطين بنا، نمتلك كل عوامل النجاح”.

يذكر أن أمين غويري، كان قد تعرض لاصابة، حرمته من التواد ضمن تعداد المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.