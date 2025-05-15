غويري.. موسمان في موسم واحد! من إخفاق رين إلى تألق مارسيليا اللافت

شهد المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري، تحولًا لافتًا في مستواه خلال موسم 2024-2025 من الدوري الفرنسي “ليغ 1”.

فبعد انتقاله من نادي ستاد رين إلى أولمبيك مارسيليا خلال الميركاتو الشتوي المنقضي، تكشف الأرقام عن تغيير جذري في الأداء، انعكس بشكل مباشر على معدله التهديفي وتقييمه العام.

فخلال فترته مع رين في بداية الموسم الحالي، خاض غويري 19 مباراة سجل خلالها 3 أهداف فقط وقدم تمريرتين حاسمتين. محققًا تقييمًا إجماليًا بلغ 6.85 على منصة “Sofascore”.

أداء متواضع لا يرقى لإمكانات لاعب يملك موهبة هجومية كبيرة. لكن انتقاله إلى مارسيليا كان نقطة التحول الحقيقية. ففي 13 مباراة فقط، انفجر غويري هجوميًا مسجلًا 10 أهداف وصانعًا 3 أخرى. ما منحه تقييمًا عاليًا بلغ 7.75، في دلالة واضحة على استعادته للثقة والنجاعة أمام المرمى.

هذا التحسن اللافت يعكس مدى أهمية البيئة المناسبة للاعبين، سواء من حيث النظام التكتيكي أو الانسجام مع المجموعة. ويبدو أن أجواء الجنوب الفرنسي كانت مثالية لغويري، الذي وجد نفسه من جديد وأثبت أنه أحد أبرز المهاجمين في البطولة الفرنسية.

إذا استمر على هذا النسق، فإن غويري سيكون أحد أبرز نجوم “الليغ1” في المواسم القادمة، وربما يضع نفسه على رادار أندية أوروبية أكبر.