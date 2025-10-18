غويري مُتردد بين العلاج الطبيعي والجراحة

فجّرت تقارير صحفية فرنسية، مفاجأة مدوّية، حينما أكدت أن مهاجم “الخضر” ولاعب نادي أولمبيك مارسيليا، أمين غويري، سيكون أمام حتمية اتخاذ قرار حاسم بخصوص إصابته على مستوى الكتف.

وكان غويري، قد تعرض لإصابة معقدة يوم الثلاثاء الماضي. بمناسبة لقاء المنتخب الوطني، أمام نظيره الأوغندي، جعلته ينقل على جناح السرعة إلى المستشفى.

وتبين أن الإصابة التي تلقاها مهاجم “الخضر”، الذي سيغيب عن لقاء اليوم السبت بين ناديه مارسيليا ولوهافر ضمن الجولة الـ 8 من “الليغ1″. تحتاج لاتخاذه قرارا حاسما. حسبما جاء في موقع صحيفة ” laprovence” الفرنسية.

حيث أشارت الصحفية الفرنسية، إلى أن الطاقم الطبي لنادي “لوام” قدم اقتراحين إلى غويري لا ثالث لهما، بعد صدور الفحوصات الخاصة بإصابته.

مبرزة أن المقترح الأول، يستند على بروتوكول علاج طبيعي. يسمح له بالتعافي في ظرف 4 أسابيع فقط، ولكنه لا يمنح ضمانات كافية، إذ يبقى غويري. مهددا بالغياب مجددا في حال تعرضه لإصابة في الكتف نفسها.

بينما ينص المقترح الثاني، على إجراء عملية جراحية، تضمن له التعافي بشكل نهائي. غير أن مدة الغياب في هذه الحالة قد تستغرق أكثر من شهرين مما سيمنعه من المشاركة مع “الخضر” في كأس أمم إفريقيا، ديسمبر القادم.

وعليه فإن الجميع يترقب القرار النهائي لأمين غويري. الذي قد يفضل الخضوع لعملية جراحية، من أجل التعافي نهائيا وتعزيز حضوره في المونديال المرتقب سنة 2026.