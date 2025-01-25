غويري هدافاً و يسقط أمام أكليوش

بصم مهاجم المنتخب الوطني، أمين غويري، على هدف في مواجهة فريقه رين أمام موناكو، في إطار الجولة الـ19 من الدوري الفرنسي.

وبصم مهاجم الخضر، غويري، على هدف تقليص الفارق لصالح فريقه رين، في الدقيقة الـ67، بعد حوالي 14 دقيقة من مشاركته في المواجهة كبديل.

عندما كانت النتيجة تشير النتيجة لتقدم أصحاب الأرض بثلاث أهداف مقابل هدف. وانتهت نتيجة اللقاء بثلاث أهداف مقابل هدفين.

وشهدت هذه المواجهة، تسجيل مهاجم موناكو، الفرانكو جزائري، مغناش أكليوش، هدفا رائعا بمقصية، في الدقيقة الـ15 من الشوط الأول.

للإشارة، وصل المهاجم، أمين غويري، لمساهمته التهديفية الرابعة هذا الموسم مع رين، بتسجيله هدفين وتقديم تمريرتين حاسمتين في 18 مباراة هذا الموسم.