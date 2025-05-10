غويري هدافا أمام لوهافر و يبصم على هدفه التاسع مع “لوام”

تمكن المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري، اليوم السبت، من تسجيل هدف جديد مع ناديه أولمبيك مارسيليا، في مرمى نادي لوهافر.

في إطار مواجهة الجولة الـ33 من “الليغ1” الفرنسية، والتي تجرى فعالياتها حاليا، بملعب “أوسيان” بمدينة لوهافر.

وسجل مهاجم الخضر، هدف التقدم لصالح فريقه عند الدقيقة الـ56 من الشوط الثاني. بعد أن تلقى تمريرة حاسمة من طرف زميله هويبرج.

ليصل بذلك أمين غويري لتاسع أهدافه مع “لوام” منذ إلتحاقه بالفريق خلال الميركاتو الشتوي المنقضي، كما بصم اللاعب على 3 تمريرات حاسمة.