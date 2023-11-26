غويري هدافا رفقة رين أمام ريمس في الليغ 1

تمكن الدولي الجزائري محمد أمين غويري من إفتتاح باب التسجيل لفريقه رين أمام الضيف نادي ريمس في المباراة التي تندرج ضمن الجولة 13 من الليغ 1.

وعاد أمين غويري بقوة إلى ناديه رين، بعد أن عاد إلى التشكيلة الأساسية لفريقه الفرنسي، وهو الذي خرج من حسابات الطاقم الفني في وقت سابق.

و ستكون عودة غويري بمثابة الأمر الإيجابي بالنسبة للمنتخب الوطني، خاصة و ان اللاعب تنتظره أول مشاركه له في المنافسة الإفريقية بعدما اختار الدفاع على الألوان الوطنية قبل أشهر فقط.

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