غويري هدافا و ممررا حاسما و يقود أولمبيك مارسيليا إلى ربع نهائي كأس فرنسا

قاد الدولي الجزائري، أمين غويري، اليوم الثلاثاء، ناديه أولمبيك مارسيليا إلى بلوغ ربع نهائي كأس فرنسا، بعد الفوز المستحق على رين بنتيجة ثلاث أهداف دون رد.

في مواجهة ثمن النهائي التي احتضنها ملعب الفيلودروم.

ودخل غويري اللقاء بقوة، حيث افتتح باب التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية، مانحًا فريقه أفضلية معنوية كبيرة، قبل أن يعود ويؤكد تألقه بصناعة الهدف الثاني عند الدقيقة 46، في مباراة كان فيها أحد أبرز نجوم المواجهة. كما بصم البديل، أوبامسانغ على ثالث أهداف اللقاء في الدقيقة 83.

وشارك غويري، أساسيا في اللقاء، لغاية الدقيقة 78 من الشوط الثاني، ونال تنقيط جيد قدره 7.7.

وبهذا الأداء، يواصل غويري تقديم مستويات لافتة في كأس فرنسا هذا الموسم، إذ خاض 3 مباريات في المسابقة، سجّل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، ليكون عنصرًا حاسمًا في مشوار مارسيليا نحو الأدوار المتقدمة.

وعلى صعيد الموسم الكروي عمومًا، بصم المهاجم الجزائري على 4 أهداف وتمريره حاسمة واحدة في 11 مباراة بقميص أولمبيك مارسيليا، إلى جانب مشاركته في 4 مباريات ضمن رابطة أبطال أوروبا، ما يعكس حضوره المستمر في مختلف المنافسات.

ويؤكد هذا التألق أن أمين غويري أصبح قطعة أساسية في منظومة مارسيليا الهجومية، كما يعزز مكانته كلاعب مؤثر قادر على الحسم في المواعيد الكبرى.

