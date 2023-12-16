غويري: “هدفنا التتويج بكأس أمم إفريقيا 2023”

كشف الدولي الجزائري أمين غويري، لاعب نادي رين الفرسني، عن طموحاته رفقة الخضر في الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا 2023، بكوت ديفوار.

وفي حوار خصّ به موقه “dzfoot”، صرح غويري: “أنا جد متحمس لخوض “الكان”، أعمل على التحضير جيدا للتواجد في أفضل مستواي بدنيا وذهنيا”.

كما أضاف: “في الطبعة الماضية من “الكان، تم اقضاؤنا من دور المجموعات، ونحرض هذه المرة على تقديم أفضل أداء”.

وتابع أمين غويري: “الأنصار يقفون خلفنا، ويريدون منا الذهاب إلى أبعد حد، والتتويج باللقب، وهذا هو هدفنا”.