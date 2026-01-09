غويري: “هدف بولبينة استثنائي ولدينا الأسلحة اللازمة للفوز ضد نيجيريا”

أثنى الدولي الجزائري، أمين غويري، لاعب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، على هدف مواطنه عادل بولبينة، في المباراة الأخير للمنتخب الوطني، ضد الكونغو الديمقراطية.

وصرح غويري، لقناة “بين سبورتس” في هذا الخصوص: “شاهدت المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني في الفندق، حتى النهاية”.

كما أضاف: “أحسست بقشعريرة، بالنظر لكل ما حدث في تلك المباراة، وطريقة التسجيل والهدف كانت جد استثنائية”.

وأردف: “لدينا مجموعة رائعة، ولاعبون رائعون في دكة الاحتياط، وقد أبرزوا ذلك ضد الكونغو الديمقراطية”.

وختم أمين غويري، تصريحاته بالحديث عن المباراة المقبلة للخضر، ضد نيجيريا، أين قال: “الآن سنواجه نيجيريا، ولدينا الأسلحة اللازمة للفوز”.