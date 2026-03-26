غويري: “وديتا غواتيمالا والأوروغواي مهمتان للتحضير لكأس العالم”

أبدى الدولي الجزائري أمين غويري، سعادته بالتواجد مجددا في تربص المنتخب الوطني، مشيرا في ذات الوقت بأهمية المبارتين الوديتين اللتان ستجمعهم بمنتخي غواتيمالا، والأوروغواي.

وصرح غويري، اليوم الخميس، في ندوة صحفية: “شعور رائع أن أعود للمنتخب الوطني، كنت أتمنى المشاركة في “الكان” لكن هذه هي كرة القدم”.

وأضاف: “نحن هنا لدعم الوافدين الجدد، وتقديم يد المساعدة لهم، والمباراتان الوديتان مهمتان للتحضير لكأس العالم”.

وتابع أمين غويري: “نحن نلعب من أجل الوطن أيا كان اللاعب المجمود في الملعب، سواء أساس أم بديل، ولا ينبغي أن نفكر كثيرا في المنافسة، لأنها جزء من كرة القدم، وهي مفيدة للمنتخب”.