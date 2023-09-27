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الرياضة

غويري وديلور ضمن قائمة أفضل هدافي نيس في القرن 21

بقلم فيصل زيان بوزيان
غويري وديلور ضمن قائمة أفضل هدافي نيس في القرن 21
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تواجد الدوليان الجزائريان ومهاجما نادي نيس الفرنسي السابقان، أندي ديلور وأمين غويري ضمن قائمة أفضل 10 هدافي النادي في القرن الواحد والعشرين.

وحسب ما نشره الموقع الفرنسي “POPFOOT” المتخصص في الإحصائيات، فقد احتل الوافد الجديد لصفوف الخضر أمين غويري المركز السادس في القائمة برصيد 28 هدفا من أصل 89 مباراة خاضها بألوان الفريق.

فيما جاء المهاجم أندي ديلور، في المركز السابع بعد أن وقّع على 25 هدفا من أصل 55 مباراة مع الفريق الأحمر والأسود.

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