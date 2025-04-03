غويري وعبدلي ضمن المرشحين لجائزة “مارك فيفيان فوي”

رُشح الثنائي الدولي الجزائري، أمين غويري، نجم أولمبيك مارسليا، وحيماد عبدلي، لاعب أنجي، لجائزة “مارك فيفيان فوي” لسنة 2025.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قائمة اللاعبين المرشحين لنيل هذه الجائزة، والتي ضمت 12 لاعبا افيرقيا، من بينهم غويري، وعبدلي.

ويأتي اختيار الثنائي يالدولي الجزائري، بالنظر لتألقهم هذا الموسم مع ناديهما مارسليا، وأنجي، في الليغ1 الفرنسية.

يذكر أن جائزة “مارك فيفيان فوي”، التي تنظمها كل سنة، صحفية “ليكيب”، و”RFI”، تمنح لأفضل لاعب في الليغ1 الفرنسية.