غويري و بن ناصر يقودان أولمبيك مارسيليا للفوز أمام مونبيليي بخماسية

قاد الدوليان الجزائريان، أمين غويري و إسماعيل بن ناصر، اليوم السبت، فريقهما أولمبيك مارسيليا، لفوز جديد ضمن منافسات الدوري الفرنسي “الليغ1”.

وذلك في مواجهة المنافس في الجولة الـ30 من الدوري الفرنسي “الليغ1″، نادي مونبيليي، وبنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

وخاض المهاجم، أمين غويري، أساسيا في اللقاء، ولغاية الدقيقة الـ65 من الشوط الثاني.

وساهم في تعزيز التقدم لصالح فريقه بالهدف الثاني، في الدقيقة الـ60. عندما ضغط على دفاعات المنافس حتى إرتكبت خطأً بتسجيل هدف عكسي.

أما الدولي الجزائري الآخر، إسماعيل بن ناصر، فقد شارك في هذه المواجهة كبديل، عند الدقيقة الـ65 من الشوط الثاني. وتمكن من تقديم ثاني تمريرة حاسمة مع “لوام”. عندما منح زميله، أدريان رابيو، تمريرة الهدف الخامس في اللقاء، عند الدقيقة الـ90 من المواجهة.

وبهذا الفوز، يواصل نادي أولمبيك مارسيليا، احتلال المركز الثاني المؤهل إلى رابطة الأبطال، برصيد 55 نقطة، قبل 8 جولات من الختام.