غويري يؤدي مناسك العمرة قبل الالتحاق بتربص الخضر

يتواجد الدولي الجزائري أمين غويري في البقاع المقدسة لتأدية مناسك العمرة قبل الالتحاق بتربص الخضر استعدادا لمنافسة كأس إفريقيا.

و تداولت صورة أمين غويري في مكة المكرمة، بكثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لينال إشادة الجميع، و خاصة المتابعين لمشواره الكروي الاحترافي.

كما نال غوري ثناء العديد وأنصار الخضر بعد استغلال فترة توقف البطولة الفرنسية، لتأدية مناسك العمرة عكس بقية اللاعبين الذي يلهثون وراء الاحتفالات.

وقام غويري بذات الخطوة، الذي سبقه فيها مواطنه و صديقه فارس شايبي المتواجد هو الأخر في البقاع المقدسة، وهو الثنائي الذي قد يدخل إلى تربص الخضر في نفس التوقيت.

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