غويري يبدع بثنائية أمام لوهافر ويقود مارسيليا لدوري الأبطال

واصل المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري، تألقه اللافت في الدوري الفرنسي، بعد أن قاد فريقه أولمبيك مارسيليا لفوز ثمين خارج الديار على حساب نادي لوهافر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

لحساب الجولة الـ33 من “الليغ 1”، في لقاء احتضنه ملعب “أوسيان”.

وتمكن غويري من توقيع ثنائية رائعة، بدأها بهدف التقدّم في الدقيقة 56 من عمر المباراة، بعد تمريرة دقيقة من زميله هويبرغ، قبل أن يعود ويضيف هدفه الثاني مؤكداً حسم النقاط الثلاث لفريقه.

بفضل هذا الانتصار، ارتقى نادي لوام إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بـ62 نقطة، ليضمن رسميًا تأهله إلى رابطة أبطال أوروبا للموسم المقبل، قبل جولة واحدة من إسدال الستار على الموسم.

غويري، الذي انضم إلى مارسيليا خلال الميركاتو الشتوي الأخير، رفع رصيده إلى 10 أهداف بقميص الفريق، كما قدّم 3 تمريرات حاسمة. ليؤكد بذلك نجاعته الهجومية وتأقلمه السريع مع الأجواء في قلعة “الفيلودروم”.

هذا التألق اللافت يضع اللاعب بقوة في حسابات الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش تحسبًا للاستحقاقات المقبلة، ويعزز مكانته ضمن كتيبة “الخضر” كأحد أبرز العناصر الهجومية التي يعوّل عليها الجمهور الجزائري.