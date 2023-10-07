غويري يبدي سعادته بأول استدعا له للخضر

عبّر الدولي الجزائري أمين غويري، نجم نادي رين الفرنسي، عن سعادته بتليقه أول استدعاء له للمنتخب الوطني.

وعقب اعلان الناخب الوطني جمال بلماضي، عن قائمة لاعبيه المعنيين بتربص أكتوبر الجاري، أبدى غويري أوّل ردة فعل.

وقام نجم الدولي الجزائري، ونادي رين، باعادة نشر قائمة اللاعبين المعنيين بتربص الخضر، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”.

وأرفق أمين غويري، هذا المنشور، بعلم الجزائر، ورمز “قلب”، تعبيرا منه عن سعادته بالتواجد ضمن هذه القائمة لأول مرة.