غويري يبصم على أرقام مميّزة في الليغ 1 قبل التحاقه بتربص الخضر

أصبح الدولي الجزائري أمين غويري، أكثر لاعب جاهزية في المنتخب الوطني،إثر تنشيطه مباراة قوية، أمس الأحد، رفقة ناديه مارسيليا رغم الخسارة القاسية أمام باريس سان جيرمان في قمة الليغ 1.

وعرفت المباراة تسجيل أمين غويري الهدف الوحيد في المباراة من قبل ناديه أولمبيك مارسيليا خلال المواجهة التي انتهت بخسارته ورفقائه بثلاثة مقابل واحد، في لقاء صال وجال غويري فوق المستطيل الأخضر، و تحرك كثيرا ما يؤكد جاهزيته الكبيرة للمقابلتين المهمتين التي سينشطهما رفقة الخضر أمام كل من بوتسوانا وموزمبيق.

وأضاف غويري إلى سجله التهديفي رابع أهدافه بقميص “لوام” إلى جانب تقديمه ثلاث تمريرات حاسمة خلال سبع مباريات.

وسيخوض غويري ورفقائه في المنتخب الوطني مبارتين في إطار التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2026، أمام بوتسوانا يوم 21 مارس 2025 بفرانسيستاون وضم موزمبيق يوم 25 من ذات الشهر بملعب المجاهد الراحل حسين اين احمد بمدينة تيزي وزو.