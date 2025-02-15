غويري يبصم على “دوبلي” في مواجهة لوام و سانت إيتيان

بصم الدولي الجزائري، أمين غويري، اليوم السبت، على “دوبلي” في مواجهة ناديه أولمبيك مارسيليا، أمام سانت إيتيان.

برسم مواجهة الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي.

وسجل أمين غويري، أول أهداف هذه المواجهة، عند الدقيقة الـ27 من الشوط الأول، بتسديدة قوية. بعدها في الشوط الثاني، تسبب في ركلة جزاء لصالح فريقه.

وفي الدقيقة الـ60 سجل أمين غويري، ثاني أهدافه في هذا اللقاء، والرابع لصالح فريقه، بعد إنفراده بحارس مرمى المنافس.

وقاد مهاجم الخصر، غويري، أولمبيك مارسيليا، للفوز أمام سانت إيتيان بخماسية مقابل هدف واحد. ونال جائزة رجل اللقاء، بعلامة قدرها 9.7.

وبهذا يكون مهاجم الخضر، قد وصل للمساهمة التهديفية الـخامسة، بتسجيله هدفين و تقديم ثلاث تمريرات حاسمة من أصل 3 مباريات مع “لوام”.

كما وصل غويري لمجموع 5 أهداف و 5 تمريرات حاسمة، منذ إنطلاق الموسم الكروي الجاري. حيث قدم لاعب الخضر في الشطر الأول من الموسم 3 أهداف و تمريرتين حاسمتين مع فريقه السابق رين.