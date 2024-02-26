غويري يبصم على رقم إستثنائي في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى

بصم مهاجم المنتخب الوطني الناشط في نادي رين الفرنسي، على رقم مُميز في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم.

بعد تألقه أمس الأحد، خلال مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان، في الجولة 23 من “الليغ1” الفرنسية.

والتي بصم فيها مهاجم الخضر على هدف رين الوحيد في اللقاء بطريقة مُميزة.

وحسب مؤشر الإحصائيات “سوفاسكور”، فقد حقق غويري، 7 مراواغات ناجحة في مواجهة البياسجي. وهو أعلى رقم بأعلى دقة للاعب عربي في مباراة واحدة في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.

وللإشارة، بهدفه أمس في شباك البياسجي، يكون غويري قد رفع رصيده التهديفي في “الليغ1” للهدف رقم أربعة من أصل عشرين مباراة.