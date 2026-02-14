غويري يتألق بهدف وتمريرة حاسمة في تعادل مارسيليا وستراسبورغ

تألق الدولي الجزائري أمين غويري في المواجهة التي جمعت ناديه أولمبيك مارسيليا بضيفه ستراسبورغ، اليوم السبت، لحساب الجولة 22 من الدوري الفرنسي.

والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ودخل غويري اللقاء أساسياً، وقدم أداءً لافتاً قبل خروجه في الدقيقة 85، حيث كان وراء هدفي فريقه. فمنح تمريرة حاسمة في الدقيقة 14 جاء منها الهدف الأول عبر زميله ماسون غرينوود، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني لمارسيليا في الدقيقة 47، مؤكداً حضوره القوي وفعاليته داخل منطقة العمليات.

الأداء المميز لغويري منحه تنقيطاً مرتفعاً بلغ 8.1، ليكون من بين أبرز لاعبي المواجهة، بعد مساهمته المباشرة في النتيجة. وعلى مستوى الأرقام هذا الموسم، رفع غويري رصيده إلى 5 أهداف في 12 مباراة بالدوري الفرنسي، إضافة إلى 3 أهداف في منافسة الكأس، فضلاً عن تمريرتين حاسمتين في “الليغ1”، ما يعكس استمراريته في تقديم الإضافة الهجومية لفريق الجنوب الفرنسي.

في المقابل، شارك الدولي الجزائري الآخر حيماد عبدلي بديلاً في صفوف ستراسبورغ بداية من الدقيقة 71، وقدم مردوداً مقبولاً في وسط الميدان، نال على إثره تنقيط 6.5.

وبهذا التعادل، يبقى الصراع مفتوحاً في جدول الترتيب، حيث يحتل نادي الجنوب الفرنسي المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بينما يواصل غويري تأكيد حضوره هذا الموسم.