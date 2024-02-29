غويري يتأهل رفقة رين إلى نصف نهائي كأس فرنسا

تمكن الدولي الجزائري أمين غويري من قيادة فريقه رين إلى نصف نهائي كأس فرنسا بعد الفوز أمام نادي لوبوي بثلاثية مقابل هدف.

وشارك أمين غويري أساسيا أين قدم ما عليه طيلة المباراة، قبل أن يستبدل في الدقيقة 77 من عمر المباراة، لدواعي فنية من قبل الطاقم الفني.

وأصبح مهاجم الخضر الرقم واحد في ناديه الفرنسي، بعد التألق الملفت للإنتباه خلال الجولات الأخيرة، خصوصا في المباراة التي نشطها أمام نجوم البياسجي وسجل هدفا عالميا بطريقة مارادونية.