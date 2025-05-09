غويري يتحدث عن علاقته بمدربه دي زيربي

كشف المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري، لاعب أولمبيك مرسيليا، تفاصيل تخص العلاقة الفنية التي تجمعه بالمدرب، روبيرتو دي زيربي.

مشيرًا إلى أن المدرب الإيطالي يسعى إلى تطويره ليصبح مهاجمًا متكاملًا وأكثر فاعلية أمام المرمى.

وفي تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الفرنسية، أوضح غويري أن دي زيربي يطالبه بزيادة معدله التهديفي. وقال: “يريدني أن أسجل أكثر. هو يعرف جيدًا ما يمكنني تقديمه في اللعب، ويقول دائمًا إنني مهاجم رقم 9 أمتلك صفات صانع ألعاب رقم 10”.

وأضاف صاحب الـ24 عامًا: “هو يتمنى أن أصبح قناصًا، هدافًا قاتلًا، وثعلب منطقة الجزاء. فهو حاضر دائماً ويتحدث إليّ باستمرار. هذا ما يعجبني هنا. لا أحد يتركني وشأني. هناك دائمًا هذا الضغط للحفاظ على مستوى منتظم ومتطلبات عالية. وأحب أن يبقي عليّ هذا الضغط”.

ويأتي هذا التصريح في وقت يعيش فيه غويري واحدة من أفضل فتراته مع مرسيليا. إذ ساهم منذ انضمامه في جانفي الماضي في عدة انتصارات للفريق. بفضل تحركاته الذكية ولمساته الحاسمة في الثلث الأخير من الملعب.

وتظهر تصريحات اللاعب مدى تأثير دي زيربي على طريقة لعبه وتفكيره الهجومي. خاصة مع الطموحات الكبيرة التي يحملها غويري سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي. في ظل سعي مرسيليا لحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.