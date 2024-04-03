غويري يتحدى البياسجي في نصف نهائي كأس فرنسا

يواجه المهاجم الدولي الجزائري الناشط في نادي رين الفرنسي، أمين غويري، سهرة اليوم الأربعاء، المنافس في نصف نهائي كأس فرنسا، باريس سان جيرمان.

وسيحتضن ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس المواجهة، بداية من الساعة الثامنة وعشر دقائق، ليلا بالتوقيت المحلي.

وفي حال تأهل رين لنهائي المنافسة، فسيتم ضمان تتويج جزائري بكأس فرنسا، كون أن الطرف الثاني الذي سينشط النهائي نادي أولمبيك ليون الذي يضم في صفوفه اللاعب بن رحمة.