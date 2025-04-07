غويري يتسلم جائزة أفضل لاعب في الشهر

تسلم الدولي الجزائري أمين غويري، لاعب أولمبيك مارسيليا، أمس الأحد، جائزة أفضل لاعب لشهر فيفري، في الليغ1 الفرنسية.

وقبل انطلاق المباراة التي جمعت أمس الأحد، ناديه أولمبيك مارسيليا، بنادي تولوز، تسلّم غويري، جائزة أفضل لاعب للشهر.

وتعبر هذه الجائزة، هي الأولى من نوعها للدولي الجزائري، والتي جاءت نظير تألقه الكبير بألوان “لوام”، في شهر فيفري.

يذكر أن أمين غويري، غاب عن المباراة التي فاز بها فريقه أولمبيك مارسيليا، يثلاثية، لهدفين، أمام تولوز، بسبب معاناته من إصابة.