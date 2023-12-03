غويري يتعرض لهزيمة قاسية أمام أولمبيك مارسيليا

تعرض الدولي الجزائري أمين غويري، اليوم الأحد، إلى خسارة رفقة ناديه رين أمام أولمبيك مارسيليا في البطولة الفرنسية بثنائية نظيفة.

و شارك أمين غويري أساسيا في المباراة، أين قدم ما عليه، رغم فشله في التهديف في القمة الكروية التي اندرجت ضمن الجولة 14 من الدوري الفرنسي التي جرت بملعب “فيلودروم”.

و تكفي المشاركة الأساسية لأمين غويري. ليكون جاهزا لأول تحدي له على مستوى المنافسة الإفريقية مع الخضر، سيما وأن الكان لم يبقى سوى 40 يوما فقط.

كما شارك غويري أساسيا في المنافسة الأوروبية رفقة ناديه رين أمام الفريق الصهيوني الأسبوع الماضي.

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