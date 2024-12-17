غويري يتلقى أنباء سارة بعد إصابته في مواجهة أنجي

كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن إصابة المهاجم الدولي الجزائري لنادي رين الفرنسي، أمين غويري، لا تدعو إلى القلق.

وحسب ما كشفه موقع واست فرانس، أمس الاثنين، فإن اللاعب أمين غويري أجرى فحوصاً معمقة على مستوى الساق، بعد تعرضه لالتواء، خلال مواجهة فريقه أمام أنجي، أول أمس الأحد، بسبب اصطدامه مع حارس المنافس.

وأوضح المصدر ذاته أن الفحوص كانت مطمئنة للغاية. ومع ذلك، من الممكن أن يغيب المهاجم، أمين غويري، عن المباراة الأخيرة لفريقه هذه السنة. المقررة يوم الأحد المقبل أمام بوردو، في إطار مواجهة الدور الـ32 من كأس فرنسا.