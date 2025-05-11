غويري يتوج بجائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي

حصد الدولي الجزائري أمين غويري جائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي للموسم الحالي “جاست فونتان” التي أقيمت، اليوم الأحد، بفرنسا.

وقال أمين غويري لدى استلامه جائزة الموسم “أشكر كل شخص قام بالتصويت لشخصي في نيل هذه الجائزة، و القادم سيكون أجمل في قادم المواعيد أن شاء الله”.

كما أضاف غويري عند سؤاله عن كيفية تسجيل المقصية الرائعة رفقة ناديه أولمبيك مارسيليا أمام نادي بريست في المباراة التي جرت عن الجولة الـ 31 من منافسة الليغ 1 “تأقلمت مع الكرة جيدا و قلب لنفسي يجب أن أضعها في الشباك وحدث الأمر على أرض الواقع.. هذه هي غريزة المهاجم”.

كما عرفت جوائز الموسم “جاست فونتان”، غياب إسم أمين غويري عن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي رغم تقديمه مستويات ممتازة رفقه ناديه أولمبيك مارسيليا، و اكتفى فقط بجائزة أفضل هدف.

فيما توج الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في الليغ 1، و كيليان مبابي أفضل لاعب فرنسي خارج فرنسا.