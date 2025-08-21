غويري يثير المخاوف!

أثار المهاجم الدولي الجزائري، أمين غويري، صباح اليوم الخميس، حالة من القلق بين جماهير ناديه أولمبيك مارسيليا ومتابعي المنتخب الجزائري.

بعدما اضطر لمغادرة الحصة التدريبية الأخيرة مبكرًا، والتي تندرج ضمن استعدادات مواجهة أف سي باريس، هذا السبت.

وذلك بسبب شعور اللاعب بانزعاج على مستوى الكاحل. ما فتح باب التكهنات حول احتمال تعرضه لإصابة قد تغيّبه عن الملاعب.

الواقعة جاءت قبل أيام قليلة من المباراة المرتقبة أمام باريس إف سي. في توقيت حساس للغاية بالنسبة للاعب الذي يسعى إلى تأكيد جاهزيته البدنية وبسط مكانته الأساسية داخل الفريق.

ورغم الأجواء المشحونة بالقلق، طمأنت مصادر طبية مقربة من نادي الجنوب الفرنسي الجماهير. مؤكدة أن الأمر لا يبدو خطيرًا، وأن مغادرته كانت إجراءً وقائيًا لا أكثر.

الطاقم الفني لنادي “لوام”، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، فضّل عدم المجازفة باللاعب، مكتفيًا بإنهاء الحصة التدريبية تفاديًا لأي مضاعفات محتملة.

ومن المقرر أن يخضع غويري لفحوص دقيقة صباح غد الجمعة. لتحديد طبيعة الانزعاج الذي شعر به، وحسم مدى جاهزيته لموقعة باريس إف سي.

ورغم المخاوف الأولية، إلا أن المؤشرات الحالية توحي بأن غيابه المحتمل سيكون قصير الأمد. ما يبقي خيار مشاركته في اللقاء القادم مفتوحًا، في انتظار الضوء الأخضر من الطاقم الطبي.

أمين غويري، الذي أصبح في الفترة الأخيرة أحد أبرز الأسماء المنتظرة في صفوف “الخضر”. يحظى بمتابعة دقيقة من الجماهير الجزائرية التي تأمل في رؤية نجمها في أفضل حالاته قبيل الاستحقاقات الدولية المقبلة.

خاصة وأن المنتخب الوطني مقبل على مواجهة مهمة أمام بوتسوانا. برسم الجولة السابعة لتصفيات مونديال 2026، بتاريخ 4 سبتمبر الداخل.