غويري يحل بمرسيليا لترسيم انتقاله لنادي “لوام”

يقترب الدولي الجزائري، أمين غويري، من ترسيم انتقاله إلى نادي أولمبيك مارسيليا، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشفت تقارير اعلامية فرنسية، اليوم الجمعة، عن توصل إدارة نادي رين، لاتفاق مع نظيرتها مع مارسيليا، لتحويل غويري لهذا الأخير.

كما سجل الدولي الجزائري، حلوله صباح هذا الجمعة، بمدينة مارسيليا، تحسبا لتوقيع عقده الجديد، الذي سيربطه مع نادي الجنوب الفرنسي.

ووفق لما كشف عنه الصحفي المختص في انتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، تتراوح قيمة انتقال غويري من نادي رين إلى مارسليا، في حدود 22 مليون أورو.