غويري يخرج من حسابات مدرب رين الفرنسي 

أعلن مدرب رين الفرنسي برونو جينيسيو عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مباراة اليوم الخميس التي ستعرف غياب الدولي الجزائري أمين غويري.

ووضع مدرب رين مهاجمه المتألق أمين غويري في التشكيلة الإحتياطية رغم أنه سيلعب بطريقة هجومية ذلك خلال مواجهة باناثينايكوس اليوناني بملعب “روازون بارك”.

ورغم أن مهاجم الخضر كان نجم لقاء الذهاب الذي جرى امام المنافس باليونان، و كان صاحب الهدف الأول، إلا أن مدرب رين أخرجه من حساباته في مباراته لدوافع يمكن أن تكون فنية أو شخصية.

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