غويري يخضع لعملية جراحية ناجحة ويطمئن محبّيه

خضع الدولي الجزائري أمين غويري، اليوم الاثنين بفرنسا، لعملية جراحية كللت بالنجاح، على مستوى الكتف الأيمن.

في خطوة أولى نحو التعافي الكامل والعودة إلى أجواء المنافسة الرسمية.

وطمأن مهاجم أولمبيك مارسيليا جماهيره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، حيث كتب في خاصية ستوري: “العملية تمت بنجاح، شكراً لكم جميعاً على الرسائل وعلى الدعم.. أراكم قريباً”.

كما نشر غويري صورة له من سرير المستشفى وهو في معنويات مرتفعة، ما يعكس تحسنه واستقراره النفسي بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد بتيزي وزو.

وتسببت هذه الإصابة في غياب غويري عن المواعيد القادمة، بما في ذلك نهائيات كأس أمم إفريقيا، على أمل عودته القوية إلى الميادين في أقرب وقت.