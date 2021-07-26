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الرياضة

غويري يدير ظهره للمنتخب الجزائري ويختار فرنسا !

بقلم يونس رزيق
غويري يدير ظهره للمنتخب الجزائري ويختار فرنسا !
صورة مركبة للناخب الوطني جمال بلماضي ومهاجم نادي نيس أمين غويري
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أدار مهاجم نادي نيس الفرنسي أمين غويري ظهره للمنتخب الجزا ئري بعدما قرر إختيار منتخب الديكة، على موطنه الأصل الجزائر، وذلك في تصريح أدلى به لصحيفة “Le Dauphiné” الفرنسية.

وأكد غويري أنه سيواصل العمل من أجل كسب مكانة  أساسية في المنتخب الفرنسي مستعينا بتعدد منصابه التي قد تساعده في لفت إنتباه المدرب ديدي ديشان.

وقال: “من الواضح أن المنتخب الفرنسي في ذهني، الأمور متروك لي الآن من أجل مواصلة العمل، هناك منافسة كبيرة في خط الهجوم،لكن قد أستفيد من تعدد مناصبي مستقبلا”.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=964929
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