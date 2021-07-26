غويري يدير ظهره للمنتخب الجزائري ويختار فرنسا !

أدار مهاجم نادي نيس الفرنسي أمين غويري ظهره للمنتخب الجزا ئري بعدما قرر إختيار منتخب الديكة، على موطنه الأصل الجزائر، وذلك في تصريح أدلى به لصحيفة “Le Dauphiné” الفرنسية.

وأكد غويري أنه سيواصل العمل من أجل كسب مكانة أساسية في المنتخب الفرنسي مستعينا بتعدد منصابه التي قد تساعده في لفت إنتباه المدرب ديدي ديشان.

وقال: “من الواضح أن المنتخب الفرنسي في ذهني، الأمور متروك لي الآن من أجل مواصلة العمل، هناك منافسة كبيرة في خط الهجوم،لكن قد أستفيد من تعدد مناصبي مستقبلا”.